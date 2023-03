Piqué e Clara Chia si sposano? Le ultime indiscrezioni

Piqué, Clara Chia e Shakira: l'amore, l'odio e la musica

Amore a gonfie vele per Piqué e la sua giovanissima fiamma, mentre Shakira ha preferito sfogare la sua rabbia nella musica (come rivelato in una recente intervista), che per lei è diventata terapia. Gli ultimi due brani della cantante colombiana sono diventati dei veri successi in tutto il mondo: Music Sessions Vol 53, è piena di frasi al vetriolo, come la celeberrima "Hai scambiato una Ferrari con una Twingo, hai scambiato un Rolex con un Casio". In TQG, ovvero Te quedo grande, la cantante lancia frecciate, anche a Clara Chia: "Se sapesse che mi stai ancora cercando? Perché mi stai cercando? Sai che non ripeto gli errori. Dì alla tua nuova bambina che non entro in competizione per gli uomini". L'ex calciatore del Barcellona e l'artista hanno avuto due figli: Sasha e Milan. Insieme a loro, stando alle rivelazioni fatte dalla stampa spagnola, Shakira si dovrebbe trasferire a Miami, dove peraltro il padre dovrà subire un delicato intervento.