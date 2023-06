Wanda Nara rivede Icardi: l'incontro e lo strano bacio che fa discutere

Reunion di famiglia per Wanda Nara e Mauro Icardi . Il calciatore del Galatasaray è tornato in Argentina con le due figlie, Isabella e Francesca. Ad attenderli all'aeroporto di Ezeiza c'era la conduttrice di MasterChef, che ha documentato con un breve filmato il tanto atteso incontro con i suoi affetti più cari.

Icardi ed il bacio mancato a Wanda Nara

Nel breve filmato condiviso nelle Instagram stories della manager, si vede Wanda abbracciare le due figlie, mentre Icardi guardava la commovente scene. Ma non è tutto, poiché verso la fine del filmato, si scorge Icardi avvicinarsi alla Nara per salutarla. Forse a causa della presenza della figlia (che si trovava in braccio alla madre) o volutamente, il calciatore ha dato un bacio sulla guancia alla conduttrice. Un bacio rifiutato, forse, che rievoca in tanti quello che è avvenuto poco tempo fa tra i due a MasterChef Argentina.