Joana Sanz denuncia le minacce ricevute sui social a causa di Dani Alves

Joana Sanz vittima degli haters. Il 2023 è stato per l'ex lady Alves l'anno peggiore della sua vita. A metà gennaio ha perso la madre (malata di cancro), poi ha visto il marito accusato di stupro da una donna di 23 anni (che dice di averla violentata nel bagno della discoteca del Sutton a Barcellona la notte del 30 dicembre) ed ancora in carcere in detenzione preventiva. A questo si è aggiunta anche la decisione di porre fine all'unione con l'ex calciatore.