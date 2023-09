Megan Thee Stallion, chi è lady Lukaku: età, carriera e vita privata

Megan Thee Stallion, chi è lady Lukaku

Il vero nome di lady Lukaku è Megan Jovon Ruth Pete. Il nome d'arte 'Thee Stallion' sta per “la stallona”, ovvero un modo di dire americano per indicare una donna particolarmente formosa e sexy. Alta 1,78 cm, ha un fisico mozzafiato e vanta un numeroso seguito su Instagram (oltre 31 milioni di followers), superando così anche la numero uno delle influencer italiane, Chiara Ferragni. Nata il 15 febbraio 1995 a San Antonio, Texas, Megan ha la musica nel sangue (la madre era una rapper come lei) e ha vinto nella sua carriera 3 Grammy Awards e due MTV Video Music Awards. Il primo vero grande successo è arrivato nel 2019, grazie al singolo Hot Girl Summer, con Nicki Minaj e Ty Dolla Sign, posizionandosi all'unidicesimo posto della classifica Billboard Hot 100. Fa parte dell'agenzia discografica di Jay-Z. Nella vita di Megan non c'è solo la musica, infatti al suo attivo ha anche una laurea in Amministrazione dei servizi sanitari. Il suo mito è Beyoncé ed è amante dello sport.