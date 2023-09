Marchisio e il detto popolare sulla figlia femmina: la moglie risponde

Claudio Marchisio è tornato a far notizia per un simpatico ed inaspettato post condiviso nelle scorse ore sul suo account ufficiale Instagram, dove lo si vede sempre in splendida forma in cucina intento a tagliare una fetta di pane. A commento dello scatto, si legge: "Mi hanno sempre detto che per avere figlie femmine, dovevo tagliare il pane. Due maschi. Fine". Poi ha concluso con delle emoticon a forma di faccine sorridenti.