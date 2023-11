Belen Rodriguez è incinta? La verità e l'annuncio sul ritorno in tv

Belen Rdogriguez è incinta? Da giorni ormai circola in rete la notizia che la showgirl argentina (ex di Stefano De Martino) sarebbe in dolce attesa. Ma a far chiarezza sull'ennesimo gossip che la riguarda è stata proprio l'ex conduttrice de Le Iene che ha inoltre aggiunto alcune dichiarazioni circa il suo imminente ritorno in tv.

Belen Rodriguez in dolce attesa? La verità

Come attestato anche dalla gallery di scatti condivisi sul suo profilo Instagram, Belen sta trascorrendo alcni giorni di vacanza in montagna insieme alla sua famiglia e al compagno Elio Lorenzoni, con cui ormai vive una storia d'amore da circa 5 mesi. A commento delle foto pubblicate sui social dalla showgirl, c'è anche chi le ha chiesto se fosse veramente incinta. La Rodriguez ha replicato seccamente: "Non sono in dolce attesa, sono solo serena". La conduttrice ha già due figli: Santiago (avuto dal matrimonio con Stefano De Martino) e Luna Marì (avuta dalla relazione con Antonino Spinalbese). Altro tema su cui Belen ha voluto far chiarezza è stato anche quello del suo futuro lavorativo in tv. “Torno presto, fra poco poco, manca sempre meno”, ha affermato l'argentina, senza però fornire ulteriori dettagli.