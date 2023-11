Belen Rodriguez, dopo l'anello la dedica d'amore a Elio: "Sei il mio film"

Belen Rodriguez è tornata a far parlare di sé per una Instagram story condivisa nelle scorse ore sui social: una dolce dedica per il compagno Elio Lorenzoni . La coppia, reduce da una vacanza in montagna, è volata alle Maldive, dove l'ex di Stefano De Martino ed il nuovo fidanzato si stanno godendo alcuni giorni di relax all'insegna del sole, del mare e del divertimento.

Belen Rodrgieuz e la dedica social a Elio Lorenzoni

Dopo aver pubblicato nei giorni una foto nella quale mostra un prezioso anello sull'anulare sinistro accompagnato dalla parola 'Si' (suscitando così il dubbio che la Rodriguez abbia accettato una proposta di nozze), la showgirl è tornata a dichiarare il suo amore per l'imprenditore bresciano condividendo su Instagram una dolce dedica, prendendo a spunto il poster promozionale del film Elio della Walt Disney (in usicta nel 2025) dove si legge: "Tu sei il mio miglior film". In tanti però dubitano che la Belen sia davvero innamorata di Lorenzoni e c'è perfino chi mette in dubbio che questa relazione sia vera. Molti utenti hanno sottolineato sui social che la conduttrice pare riprodurre sempre gli stessi schemi amorosi, portando i suoi partner negli stessi posti, come ad esempio alle Maldive. Così è stato con De Martino, Spinalbese e Iannone. Ed ora anche con Lorenzoni.