Neymar scaricato anche da Bruna: la rottura arriva via social

Bruna Biancardi e la rottura con Neymar

Neymar e Bruna Biancardi sono diventati genitori della piccola Mavi qualche mese fa. Una gioia immensa condivisa da entrambi, che hanno esternato la loro felicità anche sui social. Le cose però pare non siano andate per il meglio. La coppia è apparsa sempre più lontana negli ultimi tempi e sembra che a contribuire al loro allontanamento si siano anche le recenti voci di nuovi tradimenti da parte del calciatore. Tramite i social Bruna ha fatto sapere: "È una questione particolare, ma visto che sono quotidianamente legata a notizie, voci e battute, comunico che non ho nessuna relazione con nessuno", quindi la modella ha proseguito: "Siamo i genitori di Mavie e questo è il motivo del nostro legame. Spero che smettiate di collegarmi alle frequenti notizie. Grazie mille". Nelle scorse settimane la famiglia della Biancardi è stata vittima di un furto in casa, fortunatamente né la modella né la figlia erano in casa in quel momento.