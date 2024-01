Alessia Marcuzzi 'snobba' De Martino: "Ho Bradley Cooper e Jude Law dietro la porta..."

Alessia Marcuzzi , ironica e pungente, ha replicato nelle scorse ore e per la prima volta ad un commento ricevuto sui social riguardante il presunto flirt con l'ex di Belen Rodriguez, Stefano De Martino . Stando alle voci che sono circolate in rete da molto tempo, i due conduttori e volti di Rai 2 si sarebbero frequentati già dal 2018 (quando lui era inviato dell'Isola dei Famosi, mentre lei era alla conduzione del reality), successivamente invece Dagospia ha riferito nel 2020 di una loro relazione segreta.

Alessia Marcuzzi, la risposta sul presunto flirt con Stefano De Martino

Nei giorni scorsi la conduttrice di Boomerissima ha condiviso sul suo account Instagram un simpatico video in cui si è mostrata intenta a truccarsi, prima di annullare un appuntamento per godersi una serata all'insegna del relax, a letto, con il suo cagnolino. Immagini che hanno suscitato la reazione dei followers e tra i tanti commenti ce ne è stato uno riferito al presunto flirt con Stefano De Martino: "Ti stai preparando per lui?" ha chiesto l'utente. La risposta della Marcuzzi non si è fatta attendere: "No, per Bradley Cooper e Jude Law. Stanno proprio qui dietro la porta e devo proprio scegliere. Ma forse scelgo Brownie, sai?"...