Chiara Nasti e il desiderio esaudito: il gender reveal si tinge di rosa

Zaccagni-Nasti, il gender reveal: desiderio esaudito

Sia il calciatore della Lazio che la Nasti non hanno potuto trattenere l'emozione, esultando come dei matti, per poi scambiarsi abbracci e baci. Desiderio esaudito quindi per la coppia che ha già un figlio, Thiago. "It's a girl, quanto siamo felici!" hanno scritto a commento delle immagini. Nei giorni scorsi la Nasti rispondendo ad alcune domande sui social, ha detto: "Vorrei chiamarla Barbie ma non me lo approva nessuno".