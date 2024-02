Annalisa e il marito manager dello sponsor Sanremo: lei si difende così

Sempre a Vanity Fair, l 'artista ha rivelato il motivo per cui ha scelto di esibirsi con "Sweet Dreams (Are Made Of This)" degli Eurythmics: "Questa canzone parla di sogni. I sogni sono pericolosi perché sono forti, e come dice la canzone a volte ti travolgono, ne siamo dipendenti, ma è una dipendenza bellissima, io sono qui perché il mio sogno della musica si è avverato . Un sogno che perseguo da quando era piccola, quando studiavo canto, quando ho iniziato a scrivere le mie canzoni, io ragazzina di provincia. Lo inseguo da 13 anni questo sogno, è stato un percorso pieno di sfide". Annalisa ha poi aggiunto: "Mai come ora mi sento a casa. Negli anni mi sono evoluta e ho cercato di guardarmi da fuori, per fare in modo che la mia musica e il mio modo di essere fosse uguale a come mi sento...è stato un percorso, ora mi sento veramente a casa. Quando mi guardo e mi riascolto, mi sento orgogliosa e mi riconosco".

Annalisa sempre più internazionale

'Sinceramente', il brano con cui Annalisa concorre alla 74esima edizione del Festival di Sanremo, uscirà anche in versione spagnola. Un piccolo assaggio del riadattamento spagnolo del brano è stato fatto anche ascoltare in conferenza stampa ai giornalisti presenti: "Sono stati fatti diversi tentativi, eravamo dietro la versione più giusta per adattare il testo e il suono". Il brano uscirà con l'etichetta Warner Chappel Music Spain. Intervenuti in conferenza stampa, anche La Rappresentante di lista non nascondono l'entusiasmo per l'esibizione di stasera che li vede tornare sul palco di Sanremo a due anni dalla loro ultima partecipazione con la fortunatissima 'Ciao ciao'. "Annalisa sta facendo un percorso stupendo, e spaccheremo anche stasera. Siamo felicissimi di tornare a Sanremo quindi grazie ad Annalisa per averci voluto", ha detto Dario Mangiaracina. Anche Veronica Lucchesi ha commentato e rappresentato tutto il suo entusiasmo per il momento: "Sono molto felice, sono una grande fan di Annalisa e per me è veramente stupendo...è uno scambio stupendo, e pensare che tutto avviene nella cornice di questo grande festival è ancora più magico".