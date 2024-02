Ilary Blasi e il safari di lusso in Africa: quanto ha speso

Ilary Blasi torna in Africa: Safari extralusso per l'ex lady Totti

La showgirl ha deciso di allontanarsi per un po' e mettere in pausa le vicende legate al sofferto divorzio con l'ex capitano della Roma (la prossima udienza in tribunale è fissata per il 31 maggio). Negli ultimi giorni la Blasi ha documentato quotidianamente la sua vacanza in Africa, tra scatti in bikini, trekking su panorami mozzafiato e safari tra gli animali selvatici a piedi nudi. Ilary Blasi insieme a Bastian e ai loro compagni d'avventura ha vissuto l'esperienza di un safari notturno, oltre quello fatto durante il giorno al parco nazionale Kruger. La Blasi ed i suoi amici hanno alloggiato al Lion Sands Game Reserve, situato nella riserva di Sabi Sands e poco distante dal parco. Un resort che non è certo alla portata di tutti, poiché costa circa 1000 euro a notte, ai quali vanno aggiunti i costi delle escursioni tra leoni, elefanti e animali in totale libertà. Non è la prima volta che Ilary si gode le delizie della natura e della fauna africana. All'indomani della rotturacon Totti, la Blasi si concesse un viaggio in Tanzania con i figli per allontanarsi dal clamore del gossip.