Chiara Ferragni e Fedez: "Liti e futuro in Florida, se ne dicono tante..."

La crisi coniugale tra Chiara Ferragni e Fedez continua a catalizzare l'attenzione dei media e non solo. All'indomani dell' intervista rilasciata dall'influencer al Corriere della Sera (dove ha detto la sua verità sul caso del pandoro gate che le è valsa oltre ad una multa milionaria da parte dell'Antitrust, anche un'accusa per truffa), sono stati svelati nuovi clamorosi retroscena.

Chiara Ferragni-Fedez rottura: gli ultimi gossip

"Si dice che Fedez da tempo dormisse nella camera degli ospiti e che vivessero da separati in casa da un pezzo", ha rivelato nei giorni scorsi il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti, a "Mattino Cinque News". Il giornalista ha riferito che la situazione tra i Ferragnez (oggi ironicamente ribattezzati sui social 'Ferragnex') non sarebbe precipitata negli ultimi giorni ma ci sarebbero state già diverse avvisaglie nonostante i continui tentativi di nascondere la crisi. Pare che l'ultima lite tra Chiara e Fedez sarebbe scoppiata dopo la cena organizzata a San Valentino dal ristorante di Carlo Cracco in galleria a Milano, documentata anche in alcuni scatti condivisi dal rapper su Instagram. "Perché questa cena? Forse era già programmata, non lo so. Forse c'era un accordo con il ristorante, si dice anche che ci sia stata un'accesa lite subito dopo la cena. Se ne dicono davvero di tutti i colori", ha rivelato Signoretti...