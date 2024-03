Kate Middleton, lo zio rivela: "Harry, malattia, razzismo e famiglia reale..."

Mentre il mondo è in ansia per le condizioni di salute di Kate Middleton (che dopo la delicata operazione all'addome prosegue il periodo di convalescenza a Windsor ed è attesa l'8 giugno al tradizionale Trooping The Colour), a svelare qualche retroscena sulla famiglia reale inglese è stato nelle scorse ore lo zio della principessa del Galles, Gary Goldsmith , che è entrato come concorrente nella versione inglese del Grande Fratello Vip .

Kate Middleton come sta: le parole dello zio Gary in tv

Nelle scorse ore lo zio paterno della principessa del Galles ha commentato le varie ipotesi emerse sui media riguardanti la malattia della nipote. "Penso che dovrebbero lasciarla in pace in questo momento perché c'è una ragione per cui la famiglia non ne parla e le stanno dando un po' di spazio". Poi ha aggiunto: "Ma poiché Kate è Kate c'è sempre interesse per lei". Ed ancora: "William e Kate sono i salvatori della famiglia reale inglese e mi piace il fatto che lei metta sempre la famiglia al primo posto". Gary Goldsmith ha riservato anche dei commenti riguardanti il principe Harry e Meghan Markle: "Harry, William e Kate andavano molto d'accordo ma poi è arrivata Meghan che ha messo i bastoni tra le ruote e creato così tanto dramma. Non è giusto". E sul possibile ritorno di Harry nella Royal Family, Gary ha chiosato: "Non puoi gettare sulla tua famiglia tutto quel fango, scrivere libri su di loro e poi aspettarti di essere invitato il giorno di Natale. La sua situazione è davvero triste. A un certo punto, però, penso che tornerà e farà parte della "band" di nuovo"...