Wanda Nara, le mogli dei calciatori e Shakira: "Per questo si è separata”

Wanda Nara, nuovo affondo contro le wags

Wanda Nara ha detto che le mogli dei calciatori "dovrebbero fare qualcosa per se stesse.Ci sono mille cose. Devono essere fatte per poter dire loro "un bacio, me ne vado". E se vogliono restare, va bene, ma restano perché non hanno nient'altro. Sono abituati alle feste, agli eventi, hai i soldi... Ma senza di essi non sei niente. Sono vuote". Poi ha chiosato durante una recente intervista in tv: "Le mogli dei giocatori stanno con il loro 'il peggio è niente' perché dopo... Sei con un megacrack, non importa quanto ti caghi addosso, con chi andrai? ... Se non hai mai lavorato, se non hai mai fatto nient'altro, se non sei mai uscito di casa... E beh, 'Faccio quello che dimentico'". Poi parlando della cantante colombiana ha aggiunto: "Ecco perché Shakira si è separata da Piqué. Le donne devono lavorare, devono fare qualcosa, non dico che siano famose, ma ci sono mille cose". Quindi ha sottolineato: "Sono una femminista", ha detto la Nara.