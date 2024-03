Fiordelisi su Higuain: "Rifiutai e lo feci sapere, ma non lo rifarei"

Antonella Fiordelisi: le parole su Pechino Express e Higuain

Sull'avventura vissuta durante il travel reality condotto da Costantino della Gherardesca, Antonella ha detto: "È un'esperienza forte, che mi ha lasciato il segno fin da subito". Poi ha aggiunto: "Prima mi arrabbiavo se mi si rompeva un'unghia, adesso capisco la fortuna che ho". L'influencer ha poi precisato: "A Pechino si vedrà pochissimo la ‘vecchia' Antonella". Quella che i telespettatori hanno conosciuto al Grande Fratello Vip, ma anche per le pagine di gossip, quando Gonzalo Higuain le scrisse sui social. E proprio su quest'ultima vicenda che la Fiordelisi ha svelato la sua verità, raccontando come andarono le cose: "Quando mi ha scritto avevo 18 anni, metteva i like alle mie foto e mi contattò in privato chiedendomi altre foto. Rifiutai, non so quante lo avrebbero fatto e lo feci sapere. Non lo rifarei: il mio numero finì su tutti i giornali del mondo per questo gossip"...