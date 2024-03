Piqué sposa Clara Chia? Gesto e foto social dopo le parole di Shakira

Clara Chia Marti e Gerard Piqué sono in procinto di sposarsi? La modella ha condiviso nelle scorse ore una Instagram story che non è passata inosservata ed ha infiammato nuovamente il gossip sulla coppia. Nello scatto pubblicato si sono viste delle scarpe stile matrimonio, delle fedi nuziali , un anello con un vistoso solitario ed una vera tempestata di brillanti.

Clara Chia sorprende, il matrimonio con Piqué è alle porte?

Insomma tutti indizi che lascerebbero proprio pensare ad un matrimonio della coppia. La storia di Clara Chia è arrivata dopo alcuni giorni dall'intervista di Shakira a Verissimo, dove la cantante colombiana dove è tornata a parlare della rottura con Gerard Piqué. "Penso che la musica abbia una funzione terapeutica. Ho dovuto ricostruirmi e la musica ha fatto da collante". Ed ancora: ""Ho trasformato il dolore in forza e la frustrazione in produttività, per questo che dico che le mie lacrime sono state trasformate in diamanti. Il processo di guarigione è lungo ma sono riuscita di nuovo a stabilire un contatto con il mio pubblico e penso che siamo riusciti ad evolvere entrambi, ci siamo emancipati. Loro hanno raccolto il mio ululato di lupa ferita".