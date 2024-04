"Mi costringeva a guardarla mentre faceva sesso": l'ex di Lukaku, accusa shock

Megan Thee Stallion, l'ex di Lukaku che aveva fatto breccia nel cuore dei tifosi, torna a far parlare di sé per una notizia che ha tutte le carte in regola per poter scatenare un vero e proprio scandalo. Secondo quanto riporta il Sun, l'ex cameraman della nota rapper statunitense, Emilio Garcia, avrebbe infatti intentato una causa contro la sua ex collaboratrice per una serie di molestie subite.