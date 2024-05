Dybala-Oriana, matrimonio con restrizioni per gli invitati: tutte le richieste

Fervono i preparativi per il matrimonio di Paulo Dybala e Oriana Sabatini . Il calciatore e la cantante convoleranno a nozze il 20 luglio a Buenos Aires , in Argentina. Nelle scorse ore la madre della sposa, Catherine Fulop , ha svelato alcuni dettagli del grande evento nel corso di un'ospitata nel programma tv argentino Corta por Lozano, in onda su Telefe. La donna ha raccontato quali sono le singolari richieste che la coppia ha fatto ai circa trecento invitati, tra calciatori, artisti e personaggi famosi. " Nessuno potrà portare con sé il cellulare, è severamente proibito. Hanno assicurato a tutti gli ospiti di godersi l'evento perché ci sarà una persona che penserà a foto e video e ritrarrà ogni singolo invitato", ha spifferato la suocera di Dybala.

Dybala e Oriana Sabatini: le richieste per le nozze

Si è specificato che ci saranno fotografi appostati ovunque per immortalare ogni momento dell'evento e anche per evitare fughe di notizie e di foto in virtù di accordi eslusivi. La Fulop ha poi proseguito svelando: "Non vogliono il video al matrimonio, video con foto di famiglia o di quando erano bambini. Ho chiesto alla wedding planner (Claudia Villafane, ex moglie di Diego Armando Maradona, ndr) di avere un proiettore ma mi è stato severamente proibito. Anche gli altri invitati non potranno fare una cosa del genere". Dybala e Oriana Sabatini hanno scelto come location per le loro nozze la splendida tenuta di Dok Haras. A firmare l'abito da sposa saranno gli stilisti Dolce e Gabbana. Al banchetto di nozze non mancherà il vino di Paredes, compagno di squadra di Paulo nella Roma e nella nazionale argentina.