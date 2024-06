Frattesi e la sorella Chiara alla festa Juve con McKennie: "Non si può mettere..."

Sembra essere ormai giunta al capolinea la love story tra Chiara Frattes i e Weston McKennie . Lo juventino e la sorella del centrocampista Inter hanno addirittura smesso di seguirsi sui social. Non si conoscono ancora i motivi della rottura , anche se da u n post social pubblicato e poi rimosso dalla modella si può ipotizzare qualcosa . La love story, ufficializzata con uno scatto in occasione della finale di Coppa Italia vinta dalla Juventus, è durata però solo pochi mesi: per riprendersi dalla delusione amorosa, la modella ha deciso di trascorrere qualche giorno di relax in Costa Smeralda ma sempre tramite social non ha perso l'occasione per lanciare qualche frecciatina all'ex fidanzato. Da McKennie invece nessuna reazione : dopo il finale di stagione con la Juventus, il centrocampista statunitense che tra l'altro è al centro del mercato bianconero, ha raggiunto la sua nazionale per gli impegni in Coppa America.

McKennie-Chiara Frattesi: cosa ne pensa Davide

Tra McKennie e Chiara Frattesi è già tutto finito, ma la love story in questi è stata molto chiacchierata soprattutto per la rivalità calcistica Juve e Inter e in molti si sono chiesti quale fosse stata la reazione di Frattesi dopo aver visto la sorella in campo per i festeggiamenti Juve. A svelarla ci ha pensato lo stesso centrocampista azzurro in un'intervista esclusiva rilascita a Repubblica in occasione dell'Europeo. “L’ho bloccata su tutti i social per quattro giorni"- ha svelato Davide che ha poi aggiunto: "Ci prendiamo in giro. Che sia così esposta non mi dà noia. Ognuno ha la sua vita, non si può mettere nessuno sotto una campana di vetro”.