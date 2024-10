Morata-Alice Campello, patrimonio milionario da dividere: la cifra è clamorosa

Alvaro Morata e Alice Campello: la lussuosa villa a Madrid

La villa a La Finca, che è un luogo del cuore per i Morata poiché qui Alvaro e Alice hanno cresciuto i loro quattro figli, rappresenta al contempo anche il tenore di vita che la coppia ha condotto durante la relazione. La dimora si trova su un lotto di terreno che occupa una superficie totale di 4.638 metri quadrati, dove sono presenti quattro case. In aggiunta, dispone di due ampi magazzini e di un ampio parcheggio. L'arredamento scelto è moderno e minimalista con un'architettura all'avanguardia. Intorno alla casa, c'è un ampio giardino, oltre ad una piscina e una zona relax con barbecue incluso. All'interno è presente una palestra con piscina riscaldata. Indicatori dell'elevato stile di vita dell'ormai ex coppia, anche le vacanze esclusive e i capricci di alta moda, spesso raffigurati in alcuni scatti condivisi dai due sui rispettivi profili social.