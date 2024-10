Nadal, quanto vale la racchetta d'oro massiccio ricevuta al Six Kings Slam

Rafa Nadal, tra i più grandi tennisti della storia, è in procinto di concludere la sua straordinaria carriera. Dopo decenni di successi e battaglie in campo, il tennista finirà la sua carriera da professionista il prossimo novembre. Il momento del ritiro avverrà dopo la partecipazione alla Coppa Davis. Il campione ha vissuto di recente un momento speciale a Riad, dove è stato celebrato con tutti gli onori. Al termine della finale per il terzo posto del Six Kings Slam (vinto da Jannik Sinner) con Novak Djokovic, Turki Alalshikh (figura chiave nell'organizzazione di eventi sportivi in Arabia Saudita), ha omaggiato Nadal con un regalo inaspettato e simbolico: una racchetta d'oro.