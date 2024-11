Anna Kalinskaya rompe il silenzio su Sinner: la frase e la canzone svelano tutto

Anna Kalinskaya ha finalmente rotto il silenzio sulla relazione con Jannik Sinner e ancora una volta la notizia arriva dai social. Dopo la vittoria delle Nitto Atp Finals di Torino, il numero 1 al mondo è impegnato in Coppa Davis e se a livello sportivo continua a macinare successi, la stessa cosa non si può dire della sua vita sentimentale. Ormai da diverse settimane circolano rumors su una presunta crisi tra lui e la tennista russa: le voci, che vengono alimenatte ogni giorno da gesti social, non hanno però trovato riscontro nei diretti interessati che non hanno battuto ciglio finora. L'unica cosa è certa è l'assenza di Anna: non si è fatta vedere a Torino e nemmeno a Malaga. Cosa sta realmente succedendo? L'ultimo sfogo della russa sembrerebbe rispondere ai mille interrogativi.