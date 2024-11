Icardi furioso, ecco come ha scoperto tutti i tradimenti di Wanda Nara

La preoccupazione del Galatasaray per Icardi

Sebbene l'ammirazione dei tifosi della squadra turca nutrano un affetto smisurato nei confronti di Icardi, cresce tra i suoi supperter la preoccupazione per le vicende sentimentali del calciatore. Il direttore tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, avrebbe parlato della situazione del giocatore, dichiarando: "Se non fosse stato per i problemi che Icardi ha avuto con sua moglie, le cose sarebbero diverse in questo momento. Forse sarebbe l'attaccante della nazionale argentina. Icardi potrebbe aver perso molte cose nella sua vita a causa di questo. È una persona di famiglia. Ama la sua famiglia, ama i suoi figli. Ha un cuore molto buono e ama molto il suo popolo. Ha sempre voluto proteggere la sua famiglia e noi lo abbiamo sempre aiutato". Poi ha aggiunto: "La cosa più importante nella vita è la famiglia. Il calcio non può spodestarlo, nemmeno una partita. Se il giocatore non è soddisfatto, non sarà in grado di esibirsi sul campo. Ho sempre cercato di sostenerlo. Ora vedremo se riusciremo a renderlo possibile per lui di tornare in campo il prima possibile".