La fede, il pranzo e... il nuovo gesto di Morata con Alice: i fan sperano

Morata, Alice e il riavvicinamento

Stando alle immagini pubblicate dal settimanale Chi, Alice e Alvaro hanno trascorso una domenica in famiglia nel quartiere Brera di Milano. L'influencer veneziana si è trasferita in città da poco tempo, per far stare quanto più possibile vicini i figli a Morata, lasciando così Madrid dove la coppia aveva vissuto negli ultimi anni. I tifosi del Milan sperano che la ritrovata serenità familiare di Alvaro Morata possa riflettersi positivamente sulle sue prestazioni in campo. Finora, l'attaccante spagnolo ha segnato due gol in Serie A e uno in Champions League, disattendendo così le aspettative per un giocatore della sua esperienza.