Vieri, arrivano i risultati degli esami: intanto guarda l'Inter in tv da casa

Bobo Vieri non molla: la polmonite e l'Inter

L'ex bomber dell'Inter, come precedentemente annunciato, ha preferito far spiegare alla moglie le sue condizioni di salute, poiché per sa stessa ammissione, non ha capito nulla circa la spiegazione fatta dal suo medico. "Hai avuto o comunque hai in via di miglioramento una polmonite con focolai multipli, data da un'infezione non influenzale, ma batterica", ha detto Costanza Caracciolo. Poi ha aggiunto: "Senza entrare nello specifico, adesso è tutto sotto controllo...stiamo facendo una terapia e siamo in via di ripresa". Bobo ha poi aggiunto: "Sto molto meglio. Ieri e oggi ho fatto delle passeggiate, perché mi hanno detto che devo uscire, camminare...con molta tranquillità". L'ex velina ha poi aggiunto: "Il medico ha detto che per due mesi non dovresti fare padel". Affermazione che ha suscitato l'immediata reazione dell'ex calciatore: "Si, allora mi riposo quindici giorni e poi riprendo". Nonostante i problemi di salute, Vieri non ha mancato di guardare la partita Barcellona-Inter(che si è conclusa con un emozionante pareggio per 3-3), condividendo alcuni momenti tra le sue Instagram stories, dove ha salutato i followers dicendo: "Dopo questa partita spettacolare, me ne vado a letto".