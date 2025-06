Icardi chiede l'affidamento delle figlie: Wanda Nara disperata

Icardi chiede l'affidamento delle figlie: la reazione di Wanda Nara

Secondo fonti vicine a Wanda, la modella e imprenditrice argentina starebbe vivendo un momento di profonda angoscia. Durante LAM, la giornalista Yanina Latorre ha dichiarato: "Mi dicono che Wanda è disperata. Sta dicendo che lui è una persona di m***a, che lui sa che lei lavora qui e che il loro progetto familiare era viviere in Argentina quando si sarebbe ritirato". Secondo la giornalista, Icardi vorrebbe approfittare del fatto che in Turchia non esiste l'affido condiviso ed è per questo che intende trasferirsi lì con le bambine. Il caso si è aggravato ulteriormente con una rivelazione proveniente dal Ministero della Tutela: una testimonianza della piccola Isabella, che avrebbe espresso disagio e paura alla vista improvvisa del padre in una cerimonia scolastica, chiedendo alle autorità di essere avvisata in futuro...