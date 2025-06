Anna Tatangelo è incinta, l'annuncio sorprende tutti: "Un altro nuovo inizio"

Anna Tatangelo è tornata a far notizia con un annuncio che ha lasciato senza parole fan e colleghi del mondo dello spettacolo. La cantante è in dolce attesa. L’annuncio è arrivato oggi tramite un post pubblicato sull'account ufficiale dell'artista su Instagram, accompagnato da una tenera foto che mette in mostra le forme ormai arrotondate del pancione in bella vista. A commento dello scatto, Anna ha scritto delle parole intense ed emozionanti.