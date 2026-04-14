Primavera, Next Gen e prima squadra: ve lo ricordate? Ora l'ex Juve diventa papà

Tre anni alla Juve, dalla Primavera alla Next Gen fino all'esordio in prima squadra nel 2021 , prima in Champion e poi in Serie A. Poi l'addio alla Vecchia Signora, il prestito al Frosinone e infine prima l'esperienza al Valencia e poi l'approdo al Benfica. Ora Enzo Barrenechea è pronto a una nuova avventura, ma fuori dal campo . Il centrocampista argentino, grande amico di un altro ex Juve, Soulé , diventerà presto... papà . Il classe 2001 e la sua fidanzata Julieta hanno annunciato la lieta notizia con un post condiviso sui social.

Barrenechea papà: i commenti degli ex Juve

"Il nostro amore cresce! Oggi la nostra vita cambia per sempre e non potremmo essere più felici. Giovanni, i tuoi genitori non vedono l'ora di conoscerti… (e anche la tua sorellina)"- il messaggio che la coppia ha scritto su Instagram a corredo di un carosello di foto insieme alla loro cagnolina. Ovviamente non sono mancate le reazioni al post: like e commenti da diversi giocatori ex Juve, primi su tutti i suoi due grandi amici, Dybala e Soulé. Un cuore rosso e faccine innamorate, anche i due argentini non vedono l'ora di conoscere baby Barrenechea.