Soulé-Barrenechea, Juventus Next Gen a Roma: Di Maria se la ride così

All'indomani dell'1-1 contro il Mantova, Matias Soulé ed Enzo Barrenechea, gioiellini della Juventus Next Gen e della prima squadra di Massimiliano Allegri, hanno approfittato del giorno libero lasciando Torino per concedersi qualche momento di relax lontano dal rettangolo verde e godersi una bella giornata di sole in quel di Roma. L'esterno, in gol contro la Sampdoria, e il centrocampista hanno postato degli scatti sotto al Colosseo.