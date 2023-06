MotoGP, diretta tv GP Italia 2023: orari e programmazione

ROMA – Dopo quasi un mese di pausa la MotoGP torna in scena per il Gran Premio d’Italia 2023 sulla pista del Mugello. Si riparte dalla vittoria conquistata da Marco Bezzecchi a Le Mans e dalla caduta di Francesco Bagnaia, che ora ha un solo punto di vantaggio nella classifica iridata nei confronti del pilota Mooney VR46. Archiviato l’infortunio si rivedrà in pista anche l’altra Ducati ufficiale di Enea Bastianini, che andrà subito a caccia del riscatto tentando di lottare per il podio. Attenzione anche a Marc Marquez, voglioso di rivalsa dopo la caduta in Francia. Si comincia venerdì 9 giugno alle ore 10:45 con la prima sessione di prove libere, mentre la seconda è prevista alle 15:00. Nella giornata di sabato 10 giugno spazio alle qualifiche alle 10:50, mentre nel pomeriggio, alle 15:00, tutti in pista per la sprint race. Domenica 11 giugno l’atteso appuntamento con la gara alle ore 14:00.