Bulega a un passo dalla storia

È il weekend della storia: Nicolò Bulega può conquistare il titolo Mondiale SBK . Il secondo italiano nella storia a potersi fregiare del titolo di campione Superbike dopo una leggenda del moto ciclismo tricolore come Max Biaggi (sei titoli iridati, 4 in 250 e 2 in SBK). E proprio come fece il Corsaro a Imola nel 2010 - anno del suo primo titolo in sella all’Aprilia RSV4 - Bulega potrà festeggiare, in sella alla sua Ducati Panigale V4 R , il titolo in patria, al Cremona Circuit. Il Mondiale delle derivate dalla serie ritorna in Lombardia, per la terza volta della sua storia sulla pista cremonese dove fin qui l’Italia è ancora imbattuta: tripletta di Danilo Petrucci su Ducati del Team Barni nel 2024, con Bulega che lo scorso anno ha impresso il proprio nome a fuoco nell’albo della pista.

"Non ho pressione"

L’Italian Round del Mondiale SBK di quest’anno però potrebbe essere ancora più speciale per il pilota di Montecchio Emilia, al quale basterà guadagnare 3 punti tra Gara-1 (domani) e Superpole Race (domenica) sul compagno di squadra Iker Lecuona per festeggiare il titolo. «Non ho pressione, sono felice di correre in Italia e avere la possibilità di vincere il titolo qui è una bellissima sensazione». Il bagno di folla per il ducatista è iniziato già ieri in Piazza del Comune a Cremona, dove è stato organizzato un evento nel quale i piloti italiani della SBK sono arrivati in moto davanti al Duomo della città lombarda accolti dall’abbraccio dei tifosi. «Sono molto contento di essere qui a Cremona - ha esordito Bulega -. Lo scorso anno quello del Cremona Circuit è stato il weekend più bello dell’anno per me. Ero riuscito a vincere tutte e tre le gare con tantissime persone in pista e spero che quest’anno possa essere ancora meglio». L’arrivo del ducatista al Cremona Circuit è stato in stile Formula1, con Lamborghini che ha messo a disposizione del leader del Mondiale SBK una nuova Temerario. «Onestamente è una macchina incredibile, Lamborghini me l’ha lasciata per questo round. L’ho guidata in questi giorni ed è davvero fantastica!». Sulla possibilità che Nicolò dopo il weekend si metta la Lamborghini in garage definitivamente, l’emiliano ha però aggiunto: «Questa è troppo costosa per me, dovete chiedere a Cecconi (team manager Aruba) se me la lasciano come regalo per il Mondiale… in SBK siamo troppo poveri per poterci permettere queste auto».

Futuro in MotoGp

Il futuro di Bulega non è però in SBK. Il ducatista il prossimo anno passerà in MotoGP con la Ducati del Team VR46, nel frattempo però sta proseguendo lo sviluppo con una serie di test, l’ultimo la scorsa settimana al Mugello. Una giornata finita anzitempo per una caduta all’Arrabbiata 2 che lo ha lasciato acciaccato. «Abbiamo deciso di saltare l’ultimo test con la MotoGP al Red Bull Ring - dove è stato sostituito da Franco Morbidelli, che erediterà la Panigale V4 R da Bulega il prossimo anno -. L’incidente del Mugello mi ha lasciato qualche acciacco alla spalla e abbiamo preferito non prenderci ulteriori rischi e arrivare qua al 100%». Chiarendo sulle sue condizioni ha aggiunto: «Non sono ancora tornato in moto dopo l’incidente ma ho fatto della fisioterapia. È stata una grossa botta perché sono caduto a 150 orari e nella caduta ho rotolato un paio di volte ma fortunatamente sto bene». Rispondendo a chi lo accusa di essere un vantaggio sviluppano la GP27 ha aggiunto: «Non abbiamo fatto nulla contro il regolamento. Sono un pilota SBK, perché non potrei guidare la MotoGP? Lo scorso anno quando ho firmato con Ducati abbiamo messo nel contratto che avrei iniziato a fare il collaudatore per il progetto MotoGP, ma non era previsto il mio passaggio nel 2027 in quel paddock». Oggi le parole lasciano spazio alla pista con due turni di prove libere, il primo alle 10.20 e il secondo nel pomeriggio alle 15, dove si vedranno i valori di questo decisivo round.