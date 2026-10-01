Bagnaia, ultima chiamata a Motegi
Sfida in Oriente anche per la MotoGP, che già stanotte, complice il fuso orario, accenderà i proprio motori a Motegi, pista di proprietà Honda dove si corre il Gran Premio del Giappone. Di casa però a Motegi è soprattutto la Ducati, che su questo tracciato ha conquistato due dei suoi titoli mondiali (il primo e storico di Casey Stoner nel 2007 e l’ultimo, l’anno scorso, con Marc Marquez) e vinto ben nove volte, le ultime due con Pecco Bagnaia, protagonista per altro di due doppiette (Sprint+GP) e che nel bel mezzo di una crisi ormai prolungata da “separato in casa” proprio per questo ha una fiammella di speranza per tornare al successo che gli manca da un anno, dall’ultima Motegi. «Amo il Giappone e, ogni anno, sono davvero felice di tornare a correre qui - fa sapere il torinese promesso sposo dell’Aprilia -. A Motegi ho conquistato la mia ultima vittoria e questo è un pensiero positivo con cui affrontare il weekend. In Austria abbiamo lottato ma siamo comunque tornati nei punti: ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per ritrovare le migliori sensazioni alla guida».
Marc Marquez cerca il riscatto nel GP del Giappone
Dall’altra parte del box Marc Marquez vuole cancellare subito il weekend difficile vissuto in Austria e tornare a marcare punti pesanti nella classifica mondiale, che lo vede secondo a -12 da Jorge Martin, con l’altro pilota ufficiale di Noale, Marco Bezzecchi, terzo a -42. «Il GP del Giappone del 2025 rappresenta un ricordo indelebile che mi lega in modo speciale alla Ducati - ricorda il nove volte campione del mondo -. Questa memoria e l’incredibile affetto dei tifosi giapponesi mi danno un’extra carica per affrontare il fine settimana. Motegi è una pista che mi piace davvero molto: l’obiettivo è fare bene ed essere competitivi».
MotoGP, KTM conferma il rientro di Maverick Viñales
Intanto la KTM conferma il rientro di Maverick Viñales, fermo da luglio (Sachsenring) ufficialmente per un problema alla spalla ma anche in rotta di collisione con la Casa austriaca che non lo ha confermato per il prossimo anno.
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