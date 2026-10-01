Bagnaia, ultima chiamata a Motegi

Sfida in Oriente anche per la MotoGP, che già stanotte, complice il fuso orario, accenderà i proprio motori a Motegi, pista di proprietà Honda dove si corre il Gran Premio del Giappone. Di casa però a Motegi è soprattutto la Ducati, che su questo tracciato ha conquistato due dei suoi titoli mondiali (il primo e storico di Casey Stoner nel 2007 e l’ultimo, l’anno scorso, con Marc Marquez) e vinto ben nove volte, le ultime due con Pecco Bagnaia, protagonista per altro di due doppiette (Sprint+GP) e che nel bel mezzo di una crisi ormai prolungata da “separato in casa” proprio per questo ha una fiammella di speranza per tornare al successo che gli manca da un anno, dall’ultima Motegi. «Amo il Giappone e, ogni anno, sono davvero felice di tornare a correre qui - fa sapere il torinese promesso sposo dell’Aprilia -. A Motegi ho conquistato la mia ultima vittoria e questo è un pensiero positivo con cui affrontare il weekend. In Austria abbiamo lottato ma siamo comunque tornati nei punti: ora dobbiamo continuare a lavorare sodo per ritrovare le migliori sensazioni alla guida».