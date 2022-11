Valentino Rossi e l’avvertimento a Bagnaia: “Ricordati una cosa”

VALENCIA - Valentino Rossi è l'ospite d'onore del Gran Premio di Valencia, ultimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pesarese è arrivato al circuito spagnolo per sostenere i membri della VR46 Academy, in particolare Pecco Bagnaia, che si giocherà il Mondiale con Fabio Quartararo. Proprio del pilota Ducati ha parlato Rossi ai microfoni di Sky Sport: "A Pecco dico che questi sono momenti indimenticabili della carriera di un pilota - ha detto -. E' un privilegio arrivare all'ultima gara e lottare per il Mondiale, ma sono tutte cose che capisci dopo un po'. Pecco non si è mai arresto, il -91 è uno svantaggio grandissimo ma non reale. Sia lui che la sua moto sono stati sempre super competitivi, e lui ci ha sempre creduto. Questo è un grande merito. Il recupero è stato storico, ma alla fine si ricordano solo di chi vince".