Bezzecchi, Australia è l’ultima chiamata

La vittoria in Thailandia ha posto fine al digiuno di Marco Bezzecchi in MotoGP, ora l’obiettivo dell’ufficiale Aprilia è dare continuità ai risultati. Il romagnolo è il primo degli inseguitori della coppia composta da Jorge Martin e Marc Marquez separati tra di loro da soli due punti. Bez insegue a -46 da Martin ma, con cinque GP da disputare (con l’incognita del Qatar al momento ancora confermato) e 185 punti da assegnare il margine d’errore è pressoché nullo. Le speranze iridate di Bezzecchi sono ormai affidate - oltre che alla sua velocità - anche e soprattutto alla costanza di Martin e Marquez. Qualora anche Bezzecchi vincesse tutte le gare, se il suo compagno di squadra (o lo stesso Marc) terminassero i restanti Sprint e GP in seconda posizione - recuperando quindi 8 punti a weekend - a fine anno avrebbe recuperato solamente 40 dei 46 punti che lo separano dal compagno. L’imperativo per Bezzecchi è dunque vincere e sperare che nella sfida tra Martin e Marquez i due si “rubino” punti a vicenda consentendo la rimonta al pilota di Viserba. Ad attendere Bezzecchi, e tutto il paddock della MotoGP, c’è Phillip Island (Sprint alle 6 ora italiana di sabato e GP domenica alle 4) con i piloti che per l’ultima volta (salvo clamorosi retromarcia da parte di MotoGP Sports Entertainment Group) correranno sulla storica e spettacolare pista nello stato di Vittoria, prima di trasferirsi nel circuito semi-permanente di Adelaide. Una scelta che, ancora oggi, sta raccogliendo critiche e che soprattutto rischia di finire in tribunale con il consiglio comunale della città australiana che ha bocciato il piano di lavori per realizzare la pista.