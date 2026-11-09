Bezzecchi in versione Gran califfo del Qatar

La rivincita della domenica. Non c’era modo migliore di dimenticare la caduta della Sprint, la sesta vittoria nei GP in stagione di Marco Bezzecchi tiene il romagnolo in corsa – seppur ormai solo matematicamente – per il mondiale. Per riuscire a conquistare il suo primo titolo iridato il romagnolo dovrebbe infatti conquistare tutti e 74 i punti in palio tra Portimao e Valencia con Marc Marquez che invece dovrebbe restare a secco in tutte e quattro le gare. Sostanzialmente per Bez serve un miracolo: «Sembra però non ce ne siano per me» ha scherzato al termine del GP. «È bello avere ancora un’opportunità per lottare con loro. Marc e Jorge sono dei piloti velocissimi e già solo il fatto di essere in lotta con loro è molto bello. Voglio migliorare sempre di più, essere un pilota sempre migliore e fare tesoro di tutto quello che ho imparato quest’anno per il mio futuro». La stagione di Bezzecchi ha senza dubbio due volti . Il primo, quello estremamente positivo è quello legato ai GP (6 successi, solo Marquez ne ha vinto uno in più). Il secondo è invece estremamente negativo: i tanti zero, soprattutto nelle Sprint e nella fase centrale della stagione. Tanti errori, compreso il raptus di Brno che nella fase centrale del campionato insieme all’infortunio nel weekend successivo in Germania è costato gran parte del vantaggio che aveva accumulato fino a lì in stagione.

Il bilancio di Bezzecchi e il dominio nel GP

«Alla fine il mio obiettivo a inizio anno era partire nel miglior modo possibile, nel 2025 durante le prime gare avevo fatto molta fatica. Quest’anno siamo partiti fortissimo, poi in mezzo ci sono state delle gare dove per un motivo o per un altro le cose non sono andate come ci aspettavamo: in mezzo ci si è messo pure un infortunio». Il bilancio del romagnolo, nonostante il ritardo da Marquez – dopo esser stato anche a +102 – è positivo: «È stata una stagione fantastica, le Sprint sono state il mio anello debole però è tutta esperienza e tutto fa brodo per provare a migliorare per il prossimo anno». Bezzecchi si è messo al comando della gara al via lasciando ai rivali solo la possibilità di lottare per le restanti posizioni del podio. Nella prima metà del GP è Raul Fernandez a restare a contatto con l’ufficiale Aprilia, salvo poi perdere sempre più contatto fino ad arrivare a tiro di un attendista Marquez. Il ducatista, dopo aver risolto facilmente la pratica Pedro Acosta (rallentato da problemi alla pressione della gomma anteriore, solo sesto al traguardo alle spalle della KTM Tech3 di Enea Bastianini), si è liberato del pilota Trackhouse Aprilia sul rettilineo sfruttando al meglio la miglior gestione dei consumi della Desmosedici rispetto alla RS-GP.

La gestione di Marquez, la tenuta di Martin e lo stop di Bagnaia

«Sono contento, a inizio weekend avrei firmato per 32 punti in Qatar. È stato un weekend molto importante per non dare le ali ai due di Aprilia che vanno molto forte. Ducati sta lavorando molto bene e mi sta aiutando. La strategia era quella di partire piano – ha spiegato Marc –, come avevo fatto lo scorso anno quando era andato via Morbidelli. Oggi Bezzecchi e Fernandez sono stati più forti». Dopo aver stretto i denti nella Sprint chiudendo sul podio, Martin è stato eroico anche nel GP limitando i danni e chiudendo settimo (ora a -60 da Marquez). «Ho tenuto duro, ma gli ultimi giri sono stati difficili. Ogni giorno mi sento meglio e a Portimao sarò vicino al 100%. Ho lavorato tutti i giorni su me stesso, sono un perfezionista. Fortunatamente, ho un centro di fisioterapia a casa dove ho passato sette ore al giorno». Pecco Bagnaia dopo essere rientrato in Italia ieri, sarà operato tra oggi e domani per ridurre la frattura al quarto e quinto metatarso del piede destro.