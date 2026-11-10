Marquez provoca lo scontro Aprilia-Ducati

«Questo Mondiale l’ha vinto Marquez ». La sentenza sulla stagione l’ha posta Massimo Rivola , CEO Aprilia Racing, che dopo il GP Qatar - nonostante il successo di Marco Bezzecchi - ha riconosciuto la sconfitta per mano dello spagnolo: «Onestamente è lui che ha fatto la differenza, nel modo in cui ha saputo gestire i weekend. Ha fatto 37 punti quando sapeva di poterli fare e “ha portato a casa la pelle” nelle piste più difficili. Chapeau a lui, alla sua esperienza e al modo in cui gestisce anche i media. Non fa nulla per caso: Marc è veramente un grande». Se Marc a Portimao festeggerà con buona probabilità il 10° titolo piloti, Aprilia è prossima a far suo il Mondiale team, mentre si trova a 8 punti da Ducati in quello costruttori. «È un obiettivo, e sinceramente, credo che ce lo meritiamo. Vinceremo il Mondiale team che è l’equivalente di quello costruttori in F1, mentre da noi sono separati. Credo si dovrebbe trovare un modo per cambiare il sistema di punteggi del Mondiale costruttori, perché hai un Marc che fa da solo… Ho sentito dire che quattro Aprilia a volte non bastano per battere Marquez, ed è vero».

Tardozzi risponde: "Vince il pacchetto"

Nel riconoscere a Marc la vittoria, Rivola sottolinea di fatto la supremazia tecnica della Casa di Noale e il valore dei suoi piloti in grado di vincere 7 GP e stringere i denti correndo nonostante gli infortuni. Al CEO Aprilia Racing ha replicato Davide Tardozzi, team manager Ducati: «Non bastano quattro Aprilia? Beh, ci sono sei Ducati e qualche volta ha vinto anche un’altra Desmosedici non solo quella di Marc… Complimenti a loro per l’ottima moto, però voglio dire una cosa: chi vince è il pacchetto. Serve un pilota veloce, un campione come quello che abbiamo noi, una moto competitiva e una gestione sportiva e tecnica che funzioni e possa mettere il pilota nelle condizioni di vincere il Mondiale». Il duello tra Ducati e Aprilia prosegue dunque non solo in pista ma anche ai box con i rispettivi manager che si stuzzicano, anche perché quanto successo sabato in Qatar ha lasciato i suoi strascichi. «Ho avuto a che fare tanti anni con gli steward nel mondo delle quattro ruote - ha ricordato Rivola -. Il protocollo quando c’è un incidente va subito a guardare qual è tra i due piloti quello che ha la maggior responsabilità. Per giudicarlo si fa una semplice domanda: “Chi, tra i due può evitare il contatto?”. Trattandosi di un momento piuttosto delicato del campionato, sarebbe stato meglio ascoltare entrambi i piloti dopo la Sprint, parlarne con loro e prendere una decisione, che avrebbe influito con la gara della domenica». Il duello è ancora aperto.