F1, Verstappen, non penso ai record, voglio godermi momento e divertirmi

Verstappen: “Ho già raggiunto l’obiettivo, ora mi diverto”

Già. Perché l’olandese della Red Bull ribadisce, ancora una volta, di non soffrire in alcun modo l’ansia da prestazione. Anzi. “Il mio obiettivo – dice il pilota olandese – era vincere un campionato del mondo, e l’ho centrato. Ora è tutta una questione di godermi i momenti che sto vivendo, senza troppe pressioni. Voglio solamente continuare a fare quello che sto facendo, e per questo sarà necessario avere una buona macchina. Non so quanto durerà ma spero sia così ancora per un po' di tempo. Cercherò di vincere il maggior numero di gare possibili ma non sono mai stato uno che ha avuto in mente l'obiettivo di battere dei record - ha condluso il pilota della Red Bull - è anche importante divertirsi lavorando con le persone con cui sto lavorando ora”.