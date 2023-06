Verstappen flirta con la Ferrari, ma che schiaffo alla Rossa e a Hamilton!

ROMA – Max Verstappen usa parole al miele nei confronti della Ferrari , ma per il momento la via, del tutto ipotetica, che potrebbe unire la scuderia del Cavallino e il campione del mondo in carica è chiusa a doppia mandata. Perché la Rossa , al momento, non è la macchina più veloce del Circus , e malgrado la sua storia leggendaria e il prestigio indiscusso del suo marchio, il talento olandese preferisce restare con chi, al momento, comanda la classifica costruttori.

“La Ferrari ha una storia straordinaria in Formula 1 e sarebbe fantastico correre con loro – ha detto Verstappen ai microfoni di Sky Sports F1 - ma ho sempre pensato di guidare la macchina più veloce. Ora sono contento nel posto in cui mi trovo, non ho voglia di voler guidare a tutti i costi per una squadra”.

F1, Verstappen-Hamilton, botta e risposta

Il pilota della Red Bull, poi, non ha lesinato una replica di fuoco al collega-rivale Lewis Hamilton, che poco prima aveva commentato con risentimento il fatto che lo strapotere della scuderia austriaca nel Mondiale permetterà a Chris Horner e compagni di lavorare già alla monoposto della prossima stagione. “In questo modo ci sarà sempre disparità”, aveva sentenziato l’inglese. “Anche la vita è ingiusta, non solo la Formula 1, bisogna farsene una ragione”, ha replicato secco Verstappen, per un clima che si fa incandescente proprio alla vigilia del Gran Premio d’Austria.