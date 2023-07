Horner certifica il crollo Ferrari: "Occhio a Williams seconda forza F1"

ROMA - La Red Bull ha celebrato il suo ennesimo weekend di gloria, portando a casa la vittoria sulla pista di Silverstone in occasione del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula 1 grazie al solito dominante Max Verstappen. L'unica squadra in grado di impensierire leggermente la scuderia austriaca è stata una strepitosa McLaren, che è riuscita a chiudere alle spalle dell'olandese con Lando Norris e in quarta posizione con Oscar Piastri. Un Mondiale, dunque, caratterizzato da continui cambi di scenari per quanto riguarda il ruolo di seconda forza.