F1, Alonso e il rimpianto Ferrari: "Se potessi tornare indietro..."

ROMA - La carriera di Fernando Alonso in Formula 1 è una delle più longeve ed importanti nella storia del circus e sembra destinata a proseguire per almeno un'altra stagione. Lo spagnolo si è fatto conoscere al mondo conquistando due titoli iridati con la Renault di Flavio Briatore, che furono il preludio al suo passaggio in Ferrari. Con la Rossa l'asturiano ha sfiorato altrettante vittorie mondiali, ma per diversi fattori non è riuscito a tornare sul tetto del mondo, decidendo poi di prendere altre strade.