Arnautovic contro Frattesi: c'è aria di bolidi in casa Inter tra Lamborghini e Volvo

Incidente Balotelli: che macchina ha distrutto e quanto costa

Lamborghini sfida Volvo

In realtà non c’è nessuno confronto. Arnautovic e Frattesi, ognuno a bordo della propria supercar (rispettivamente una Lamborghini Urus firmata Mansory e una Volvo XC90), si stanno recando verso il Suning Training Center di Appiano Gentile per gli allenamenti. Una normale scena quotidiana, con i tifosi lungo la strada che chiedono foto e autografi ai due nerazzurri, che nel frattempo stanno procedendo a passo d’uomo. Mentre i fan impazzano di fronte ai loro beniamini, i due danno vita a un simpatico siparietto: tra suoni di clacson e qualche battuta, Arnautovic e Frattesi giocano a bloccarsi la strada a vicenda, ogni volta fermati da qualche altro tifoso. Nel video, postato sui social, Arnautovic accelera e si piazza col suo tuning in mezzo alla carreggiata, bloccando il passaggio al difensore e urlando “E adesso dove vai?”. Il tutto tra le risate della folla, divertiti dalla scena.