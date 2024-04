“Newey lascerà la Red Bull”: clamoroso dall’Inghilterra! Ferrari in pole?

I successi di Newey

BBC Sport aggiunge che la volontà di Newey di lasciare la Red Bull sarebbe stata confermata da fonti molto vicine al team austriaco e allo stesso direttore tecnico e dipenderebbe principalmente dalla spaccatura interna e dalle lotte intestine sorte a causa dello scandalo Horner. Newey è alla Red Bull dal 2005 e ha supervisionato due differenti periodi vincenti della squadra: dal 2010 al 2014, quando sono stati messi in bacheca quattro titoli piloti e altrettanti costruttori consecutivi con Sebastian Vettel, e quello attuale con Max Verstappen. Ma in passato ha ottenuto numerosi altri successi, prima con la Williams, poi con la McLaren. Come direttore tecnico della Red Bull, non lavora più soltanto sulla F1, ma è anche coinvolto in altri progetti dell'azienda, a partire dalla supercar RB17.

Newey 'allontana' Verstappen dalla Red Bull?

BBC Sport, inoltre, afferma che il malcontento di Newey potrebbe turbare ulteriormente Verstappen, che ha già manifestato le proprie perplessità sulla situazione interna della squadra. All'olandese figlio d'arte, legato contrattualmente fino alla fine del 2028, sarebbe stato chiesto più volte di appoggiare Horner, ma avrebbe fornito sempre risposte piuttosto vaghe, pur confermando il suo desiderio di restare, come lo scorso fine settimana al termine del Gran Premio della Cina, quando ha detto: “Ho firmato un lungo contratto con la squadra. L’unica cosa che ho detto fin dall’inizio è che vogliamo avere un ambiente tranquillo, ultimamente abbiamo parlato della macchina. Sono felice di questo, sono contento della squadra e non c’è mai stato un motivo per andarsene”.