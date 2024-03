"Un milione per stare zitta": lo scandalo Horner e la clamorosa rivelazione

Lo scandalo dell'ultimo periodo riguardante Christian Horner si arricchisce di un nuovo capitolo. Ieri è emerso come Helmut Marko sia finito sotto indagine per aver diffuso informazioni private ai media, mentre è di oggi la nuova indiscrezione inerente al team principal di Red Bull . Secondo le ultime rivelazioni dell'emittente tedesca RTL Horner avrebbe infatti proposto di versare alla dipendente coinvolta una buonuscita di 700.000 euro.

Horner, la cifra per la dipendente

La Red Bull avrebbe risposto chiedendo di aumentare la cifra proposta fino ad arrivare ad un milione di euro. Il licenziamento e il pagamento non sono ancora stati confermati ufficialmente, ma sembra che la vicenda possa avviarsi verso una conclusione in quanto la dipendente dopo aver ricevuto il denaro in questione non dovrebbe più rivolgersi né al tribunale del lavoro per la sua sospensione, né alla giustizia ordinaria.