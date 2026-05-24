"Mossa sporca", che scintille tra Kimi Antonelli e Russel: ora la Mercedes è una polveriera

TORINO - La Guerra della Stella. Come se sentissimo l’esigenza di un altro conflitto. Per fortuna questo è solo sportivo e nessuno ne esce neppure ferito, anche se in Mercedes ci saranno sicuramente delle ripercussioni. D’altronde era solo questione di tempo, con Kimi Antonelli e George Russell per tutti gli unici due candidati per il titolo con una W17 astronave, per di più appena aggiornata e che ha risolto i problemi in partenza. E con l’inglese uscito con le ossa rotte dalle ultime tre gare, tutte vinte dopo la pole dal monellaccio bolognese. Specie a Miami. E con un weekend canadese, sul tracciato forse più amato, iniziato mangiando polvere fino all’ultimo giro delle qualifiche Sprint. Così ieri nella gara corta è andato in scena un nuovo episodio di una saga ben nota nella Casa della Stella, protagonista proprio dieci anni fa di un’accesissima faida tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Che ora rivive, anche perché Antonelli sulla pista intitolata all’idolo del padre Marco al quinto giro fa il Gilles Villeneuve e attacca a testa bassa, come se non ci fosse un domani. E Russell gli nega lo spazio in due attacchi ravvicinati nelle due chicane. Nel primo vestendo (comprensibilmente) i panni dell’ex nemico (e contestato proprio per questo) Max Verstappen (a proposito: l’olandese mai inquadrato già rimpiange la 24 Ore del Nurburgring), accompagnando fuori pista il compagno di squadra. Che vede rosso come un toto nell’arena e si ributta commettendo un errore mentre tuona via radio: «Mossa sporca, dove essere penalizzato».
Antonelli contro Russell: lo scontro via radio infiamma la Mercedes
Interviene subito il suo ingegnere Bono: «Resta freddo, pensa a Norris» (che nel frattempo approfitta del caos per passare Antonelli e infilarsi tra i due Mercedes). «Non mi interessa, mi ha spinto fuori» replica il 19enne leader del Mondiale. Così s’inserisce Toto Wolff, che secco gli intima: «Concentrati a guidare, non sulle lamentele via radio». Ma non è finita. Sulla bandiera a scacchi che certifica la perdita di 2 potenziali punti, sicuramente 1, Antonelli torna sul caso: «Se è così che dobbiamo correre è buono a sapersi». Il team principal lo secca subito: «Ne parliamo internamente, non alla radio, ok?». Alle interviste sul podio c’è più cautela, anche se Russell il suo messaggio lo manda: «Cono contento che entrambi abbiamo finito la gara». Come dire: stavi per fare un casino. Quello che la Mercedes non vuole. Antonelli però non arretra, e a Sky dice chiaramente: «Sono andato in pista per vincere, avevo il passo per farlo. Diciamo che ho avuto quell’opportunità e l’ho presa. Ero accanto a George, non dietro. E la curva l’avrei fatta. Lui mi ha toccato, ha anche allargato e sono andato fuori. Poi è arrivato il mio errore alla curva 8, dove ho perso il controllo su un dosso. Ma in quei momenti è stato difficile rimanere freddi». E che la situazione sia al limite lo si capisce dalla cautela del britannico davanti alle tv: «Da parte mia è stata una battaglia dura ma normale. Non ho fatto nulla di aggressivo, ma devo rivedere l’intera azione».
Toto Wolff detta le regole: Mercedes evita una nuova guerra interna
Tempo per parlarne a fondo non ce n’è. C’è subito da preparate l’assalto alla pole per la gara di stasera, quella con i punti pesanti. Così ci ripensa Toto a chiarire le regole d’ingaggio. E sembra decisamente una strigliata al suo pupillo giovane che un avvertimento a Russell. Anche perché Kimi, con più esperienza e calma, probabilmente avrebbe avuto la meglio del compagno (era più veloce) più avanti nella gara. «Ho apprezzato il momento - dice Wolff - perché ci ha consentito di vedere come poter gestire situazioni simili in futuro. Non vogliamo perdere una gara, un incidente tra i nostri piloti. Non corriamo uno contro l’altro, ci sono delle regole interne. Non vogliamo iniziare una guerra tipo Star Wars, che possa poi degenerare nel tempo. Kimi? È una questione di emotività, lui è giovane. Ma Geroge al suo posto probabilmente avrebbe fatto la stessa cosa. Dovevo semplicemente gestire queste situazioni».
Norris sogna il titolo, Ferrari in difficoltà nonostante Hamilton
Anche perché tengono aperto uno spiraglio per la McLaren e soprattutto un Lando Norris perfetto ad approfittarne per massimizzare il risultato (anche con il terzo tempo in qualifica per aprire la seconda fila) e quindi continuare a sperare (in caso di nuovi sviluppi della MCL40) in un titolo bis. Specie se oggi al via, dopo la battaglia a distanza con pole di Russell (terza consecutiva qui) per 68 millesimi su Antonelli, ci sarà un patatrac. Specie con la pioggia prevista a complicare il tutto. La Ferrari invece conferma tutti i suoi limiti. A ‘sto giro c’è un Hamilton mega in palla, ma deve (ipse dixit) «correre impiccato per recuperare in curva quello che perdiamo in rettilineo» e alla fine, con le gomme bruciate, perde due posizioni (sesto) su Piastri e il compagno Leclerc. E mestamente ribadisce: «Lavoriamo bene e sento la macchina, ma ci manca il motore». Sei decimi di gap in quattro rettilinei. La terza fila è un miracolo.
TORINO - La Guerra della Stella. Come se sentissimo l’esigenza di un altro conflitto. Per fortuna questo è solo sportivo e nessuno ne esce neppure ferito, anche se in Mercedes ci saranno sicuramente delle ripercussioni. D’altronde era solo questione di tempo, con Kimi Antonelli e George Russell per tutti gli unici due candidati per il titolo con una W17 astronave, per di più appena aggiornata e che ha risolto i problemi in partenza. E con l’inglese uscito con le ossa rotte dalle ultime tre gare, tutte vinte dopo la pole dal monellaccio bolognese. Specie a Miami. E con un weekend canadese, sul tracciato forse più amato, iniziato mangiando polvere fino all’ultimo giro delle qualifiche Sprint. Così ieri nella gara corta è andato in scena un nuovo episodio di una saga ben nota nella Casa della Stella, protagonista proprio dieci anni fa di un’accesissima faida tra Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Che ora rivive, anche perché Antonelli sulla pista intitolata all’idolo del padre Marco al quinto giro fa il Gilles Villeneuve e attacca a testa bassa, come se non ci fosse un domani. E Russell gli nega lo spazio in due attacchi ravvicinati nelle due chicane. Nel primo vestendo (comprensibilmente) i panni dell’ex nemico (e contestato proprio per questo) Max Verstappen (a proposito: l’olandese mai inquadrato già rimpiange la 24 Ore del Nurburgring), accompagnando fuori pista il compagno di squadra. Che vede rosso come un toto nell’arena e si ributta commettendo un errore mentre tuona via radio: «Mossa sporca, dove essere penalizzato».
Antonelli contro Russell: lo scontro via radio infiamma la Mercedes
Interviene subito il suo ingegnere Bono: «Resta freddo, pensa a Norris» (che nel frattempo approfitta del caos per passare Antonelli e infilarsi tra i due Mercedes). «Non mi interessa, mi ha spinto fuori» replica il 19enne leader del Mondiale. Così s’inserisce Toto Wolff, che secco gli intima: «Concentrati a guidare, non sulle lamentele via radio». Ma non è finita. Sulla bandiera a scacchi che certifica la perdita di 2 potenziali punti, sicuramente 1, Antonelli torna sul caso: «Se è così che dobbiamo correre è buono a sapersi». Il team principal lo secca subito: «Ne parliamo internamente, non alla radio, ok?». Alle interviste sul podio c’è più cautela, anche se Russell il suo messaggio lo manda: «Cono contento che entrambi abbiamo finito la gara». Come dire: stavi per fare un casino. Quello che la Mercedes non vuole. Antonelli però non arretra, e a Sky dice chiaramente: «Sono andato in pista per vincere, avevo il passo per farlo. Diciamo che ho avuto quell’opportunità e l’ho presa. Ero accanto a George, non dietro. E la curva l’avrei fatta. Lui mi ha toccato, ha anche allargato e sono andato fuori. Poi è arrivato il mio errore alla curva 8, dove ho perso il controllo su un dosso. Ma in quei momenti è stato difficile rimanere freddi». E che la situazione sia al limite lo si capisce dalla cautela del britannico davanti alle tv: «Da parte mia è stata una battaglia dura ma normale. Non ho fatto nulla di aggressivo, ma devo rivedere l’intera azione».