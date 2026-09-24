Così Napoli diventa capitale della vela

Piazza Vittoria, Rotonda Diaz, via Caracciolo. È qui, in poco più di un chilometro di lungomare, che Napoli si prepara a trasformarsi nella capitale mondiale della vela. Dal 24 al 27 settembre la città ospiterà la Preliminary Regatta della 38ª Louis Vuitton America’s Cup, quattro giorni nei quali il fronte del mare sarà completamente ridisegnato per accogliere appassionati, curiosi e famiglie. Sono attesi oltre 60 mila spettatori, con il picco previsto tra sabato e domenica, quando si punta a raggiungere quota 40 mila presenze. Ma la Coppa America non sarà soltanto una regata da guardare. Sarà un grande evento a cielo aperto, con palchi, pedane sull’acqua, una passeggiata sopraelevata, attività sportive e didattiche, musica, food e merchandising.

RACE VILLAGE

Il cuore dell’evento sarà il tratto compreso tra piazza Vittoria e Rotonda Diaz. Le barche saranno in mare, ma buona parte dello spettacolo sarà costruita per essere vissuta da terra. L’ingresso principale del Race Village (gratuito) sarà quello di piazza Vittoria, destinato a diventare uno dei punti di maggiore afflusso. Da qui si entrerà nel cuore dell’evento e ci si potrà muovere lungo il percorso allestito sul lungomare. Un secondo punto di accesso sarà dalla Villa Comunale, dove saranno concentrati soprattutto i laboratori didattici del Ministero dell’Istruzione e le attività legate a #BeActive, iniziativa inserita nella Settimana Europea dello Sport. La Villa ospiterà anche i compound televisivi destinati alla produzione delle immagini delle regate. Tra Villa Comunale e lungomare saranno inoltre disponibili quattro ulteriori ingressi, in modo da garantire un collegamento continuo tra il Villaggio e la normale passeggiata sul lungomare. Il palco principale sarà alla Rotonda Diaz. Qui il pubblico potrà incontrare i protagonisti della competizione e assistere agli spettacoli legati all’arrivo e alla partenza delle barche. Giovedì 24 settembre, giornata dedicata alle prove ufficiali, tutti i team saranno presentati sul palco alle 18.30, dopo essere rientrati dall’acqua.

LE PEDANE

Uno degli elementi più caratteristici sarà la presenza di quattro grandi pedane, per una superficie complessiva di circa mille metri quadrati e una capacità di 150 persone ciascuna. Tre saranno destinate al pubblico, mentre una sarà riservata alle autorità. Saranno collocate tra Rotonda Diaz e la Colonna Spezzata e si protenderanno per circa venti metri verso il mare. L’accesso è gratuito anche se sottoposto a limitazioni momentanee legate al numero di persone che vogliono accedervi. Al centro delle quattro strutture ci sarà un pontone collegato a una grande pedana galleggiante. È qui che si svolgeranno le operazioni di dock-in e dock-out degli AC40: le barche potranno essere temporaneamente ormeggiate e il pubblico potrà assistere alle interviste ai velisti prima della regata e ai vincitori al termine della gara.

DOCK OUT SHOW

Il momento più spettacolare della giornata sarà il Dock Out Show, la partenza delle barche verso il campo di regata trasformata in un vero appuntamento con il pubblico. Gli AC40 saranno avvicinati agli spettatori attraverso i pontili galleggianti posizionati davanti al lungomare. Dal palco saranno presentati i team, gli equipaggi saluteranno il pubblico e partirà la musica dedicata alle squadre. Poi gli ormeggi saranno mollati e le barche prenderanno il largo verso il campo di regata.

FAMILY FRIENDLY

Tante le attività pensate per i bambini, dalla palestra a cielo aperto di #Be Active, alle attività didattiche pensate dal Ministero per l’istruzione con laboratori interattivi. Ed ancora le attività promozionali della Federvela alla Rotonda Diaz con tutte le barche in dotazione (oltre 30), merchandising, testimonial per far avvicinare i più piccoli al mondo della vela.

PROGRAMMA

Saranno nove le barche impegnate, in rappresentanza di sei team: Emirates Team New Zealand, Luna Rossa, GB1, Tudor Team Alinghi, La Roche-Posay e American Racing Challenger Team USA. Gli australiani saranno invece assenti dall’appuntamento napoletano e si uniranno alla campagna nella primavera-estate 2027, quando entreranno in scena gli AC75 della Louis Vuitton 38th America’s Cup. Dopo il primo giro di allenamenti cominciato il 9 settembre, dal 22 al 24 settembre si replica, con tre prove giornaliere di flotta alle 14.10, 14.46 e 15.27. La competizione vera e propria comincerà venerdì 25 settembre. Ogni giornata di gara avrà inizio alle 14.10. Venerdì 25 settembre sono previste tre regate di flotta, alle 14.10, 14.46 e 15.27. Stesso programma sabato 26 settembre. Domenica 27 settembre il programma prevede altre due regate di flotta, alle 14.10 e alle 14.46. Poi, alle 15.27, il momento decisivo: la Match Race Final, la sfida a eliminazione diretta che decreterà il vincitore della Preliminary Regatta di Napoli. In totale saranno nove regate di flotta e una finale Match Race.

REGATE

Le barche transiteranno non lontano dalla costa e saranno visibili dagli spettatori sul lungomare. In mare saranno presenti sia imbarcazioni private sia a noleggio (sui social ampia offerta). Le imbarcazioni dovranno essere posizionate (ma non ancorate) sul lato lungo del percorso pronte a manovrare se cambia il campo di regata causa vento. A terra, invece, la lunga passeggiata sopraelevata permetterà di seguire la competizione con una visuale privilegiata. Un altro punto particolarmente interessante sarà la grande piattaforma galleggiante all’altezza della Colonna Spezzata, dalla quale partiranno gli AC40 e dove si concentreranno anche le interviste ai velisti. Saranno predisposti due punti video, uno verso Rotonda Diaz e l’altro verso piazza Vittoria, con la trasmissione in italiano del commento delle regate.