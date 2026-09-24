Quanto ne sai di Coppa America

Ammettiamolo. Comprendere le regate, lo sport della vela e, soprattutto l’America’s Cup, che ne è la sua versione più sofi sticata, non è semplicissimo. Ma non spaventiamoci e cerchiamo di rendere tutto il più semplice possibile, iniziando a rispondere alle prime e solite cinque domande fondamentali per capire quello che sta succedendo in questi giorni. Cosa? La Preliminary Regatta Naples, secondo appuntamento dell’anno che rientra nel calendario di eventi di avvicinamento alla 38a edizione della Coppa America (quella vera, quella della brocca d’argento con 175 anni di storia) che si disputerà il prossimo anno a Napoli. Quando?

Le regate preliminari di Napoli stanno per iniziare, si disputano tra pochi giorni, dal 25 al 27 settembre con 8 regate di fl otta al termine delle quale i migliori due equipaggi (dei nove in regata in rappresentanza di sei team) si contenderanno la vittoria in una regata secca di match race. Dove? Bé, questa è facile, Napoli ovviamente, con il campo di regata spettacolare posto a pochi metri dal lungomare Caracciolo. Perché? I team di Coppa America hanno voglia di tenere alta l’adrenalina, confrontarsi e ottenere informazioni utili per la loro preparazione in vista della 38a America’s Cup. Come? Ecco, questa è la domanda più diffi cile perché, appunto, spiegare l’America’s Cup non è facile. Ma leggendo il suo glossario, sicuramente si ottengono tante risposte utili per seguirla da veri esperti.

DEED OF GiFT Atto di Donazione della Coppa

È il documento originale (prima stesura 1852) che governa l’America’s Cup. Custodito presso il New York Yacht Club, stabilisce le regole della sfi da anche qualora il Defender e il Challenger of Record non trovino un accordo.

DEFENDER

Lo Yacht Club vincitore dell’ultima edizione di America’s Cup e quindi detentore del trofeo. In questa 38a America’s Cup è il Royal New Zealand Yacht Squadron (RNZYS) di Auckland, in Nuova Zelanda, per il quale regata Emirates Team New Zealand.

CHALLENGER OF RECORD (COR)

Il primo Yacht Club a lanciare la sfi da (pesso abbreviato COR) al Defender. Collabora con il Defender nella stesura del Protocollo e delle Regole di Classe. In questa 38a America’s Cup il COR è il Royal Yacht Squadron Ltd. (RYS) di Cowes, sull’isola di Wight in Inghilterra, rappresentato da GB1.

PROTOCOLLO

Insieme di regolamenti che disciplinano ogni singola edizione di Coppa America e varia di volta in volta. Dal Protocollo consegue anche il regolamento di stazza per la costruzione della Classe di imbarcazioni.

CHALLENGER

Yacht Club che lancia la sfida al Defender attraverso un team velico di rappresentanza. Per esempio, il Circolo della Vela e del Remo Italia attraverso Luna Rossa.

ACP (AMERICA'S CUP PARTNERSHIP) Governance paritaria per tutti i team partecipanti alla Coppa America, responsabile dell’organizzazione e della gestione del formato e dell’evento, in mare e a terra, nonché dello sviluppo, della tutela e della valorizzazione commerciale e mediatica dei diritti.

LOUIS VUITTON 38sima AMERICA'S CUP MATCH

È la regata fi nale che assegna la Coppa America. Si disputa a Napoli, dal 10 al 19 luglio 2027, tra il defender Emirates Team New Zealand e il vincitore delle Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series (le regate di selezione degli sfi danti) con le barche della classe AC75. Il formato è a Match Race, al meglio delle 13 regate (vince il primo dei due che ottiene sette vittorie).

LOUIS VUITTON CUP CHAllENGER SELECTION SERIES

Sono le regate di selezione dello sfi dante per la Louis Vuitton 38a America’s Cup Match. Iniziano il 22 maggio con sei regate di fl otta, alle quali seguono una serie di Round Robin (gironi all’italiana) in cui i team si sfi dano in regate di match race con le barche della classe AC75. I migliori quattro classifi cati si sfi dano in due semifi nali dal 16 al 20 giugno. Chi ottiene per primo cinque vittorie accede alla fi nale della Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series che si disputa dal 26 giugno al 4 luglio e vede vincere chi per primo ottiene sette vittorie. Il vincitore sfi derà il Defender nel Louis Vuitton 38a America’s Cup Match. Alla Louis Vuitton Cup Challenger Selection Series partecipano tutti i challenger. Il Defender può partecipare ai Group Stage.

GROUP STAGE

ll Group Stage consiste nella combinazione tra le regate di fl otta e le regate di match race dei primi tre di Round Robin, alle quali può partecipare anche il Defender che comunque non guadagna punti in caso di vittoria e non partecipa alla classifi ca che determina l’accesso alle semifi nali degli challenger. Round RoBin Girone all’italiana durante il quale ogni team aff ronta uno alla volta tutti gli altri singolarmente in regate di match race.

PRELIMINARY REGATTAS

Regate di avvicinamento alla 38a America’s Cup a cui partecipano i challenger e il Defender. Il formato prevede otto regate di fl otta con una fi nale secca a match race riservata alle prime due della classifi ca. Quelle del 2026 si disputano a Cagliari e Napoli con le imbarcazioni AC40, quelle del 2027 a Napoli con gli AC75.

YOUTH AMERICA'S CUP

Regata riservata ad equipaggi (anche misti) con quattro componenti di età uguale o inferiore ai 25 anni, a bordo delle imbarcazioni monotipo della classe AC40.

WOMEN AMERICA'S CUP

Regata riservata ad equipaggi femminili con quattro componenti senza limiti di età a bordo delle imbarcazioni monotipo della Classe A

OCCHIO ALLE SIGLE

PRELIMINARY REGATTA NAPLES: CALENDARIO In classifica, al posto dei punti conquistati in una regata, si leggono spesso degli acronimi di espressioni inglesi. Sono quelli che il Comitato di Regata assegna quando un team si rende protagonista (o vittima) di una specifi ca azione.

DNC- Did Not Come (to the starting area): non si è presentata all’area di partenza.

DNS - Did Not Start: Non è partita.

OCS - On Course Side: si trovava oltre la linea del via al momento del segnale di partenza (anticipata).

RET - Retire: Ritirata.

DSQ - Disqualified: squalificata.

RDG - Redress Given: Riparazione di punteggio accordata, quando la barca ha subito un peggioramento del proprio risultato a causa di un danno, un’azione scorretta subita o di un errore del Comitato di Regata, non imputabile all’equipaggio stesso.

TlE - Time Limit Expired: tempo limite scaduto, per le barche che non riescono a completare il percorso entro il tempo massimo