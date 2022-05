La storia incredibile della Fiat Dino Spider ritrovata in un fienile dopo 45 anni

La Fiat Dino Spider è considerata unanimemente una delle vetture più affascinanti e iconiche di sempre tra quelle realizzate dalla Casa torinese. Un fascino, quello della spider italiana, capace di rimanere intatto anche dopo decenni di incuria, tra polvere e ruggine, come testimonia la Dino ritrovata in un magazzino in Gran Bretagna dopo ben 45 anni.