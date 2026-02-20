“Arianna Fontana superlativa. Vi svelo l’immagine che mi ha più toccato in queste Olimpiadi”

Le medaglia di Brignone e Lollobrigida

Problema è che in Italia, per molte di queste discipline, mancano le strutture...

«Eh, lo so bene. Anche quella legata all’impiantistica sarebbe una eredità importantissima da lasciare dopo i Giochi, perché - e lo dico in prima persona - quando ero giovane per me, dove abitavo, sarebbe stato un problema se fossi stata appassionata di pattinaggio...».



In queste Olimpiadi hanno fatto collezione di medaglie pure Federica Brignone e Francesca Lollobrigida, altre due atlete di 35 anni: vedendole sul podio le è un po’ venuto il rimpianto per aver smesso troppo presto?

«Eh, ogni tanto ci penso... Forse sarei dovuta arrivare ai Giochi di Torino per vivere un’Olimpiade in casa. Però avevo già due figli e sarebbe stato troppo impegnativo, soprattutto dal punto di vista mentale».



Queste per l’Italia sono state un po’ le Olimpiadi delle donne.

«Soprattutto sono state Olimpiadi di donne che hanno avuto problemi fisici nell’avvicinarsi all’appuntamento, ma poi, una volta in gara ai Giochi, hanno vinto. Questo significa che non bisogna mai mollare, sempre provare, provare, provare perché il lavoro paga. E’ un altro bellissimo messaggio per i giovani. E, oltre a Fontana, Brignone e Lollobrigida penso anche all’oro che ha vinto Lisa Vittozzi».