Italia alle Olimpiadi, sorpresa Sinner: scelto il compagno del doppio

Eliminato in semifinale da Alcaraz (poi vincitore del secondo Slam stagionale, quello sulla terra rossa) al Roland Garros, Jannik Sinner è tra i più attesi anche a Wimbledon dove cercherà di migliorare la semifinale della scorsa edizione, quando venne battuto da Novak Djokovic. Il 22enne di San Candido, da lunedì numero uno della classifica mondiale , sarà poi impegnato con l' Italia alle Olimpiadi di Parigi 2024 . Trascinati gli azzurri di capitan Volandri al successo in Coppa Davis a novembre a Malaga, a distanza di 47 anni dalla prima storica affermazione in Cile con Adriano Panatta, Paolo Bertolucci, Corrado Barazzutti, Tonino Zugarelli e Nicola Pietrangeli capitano non giocatore, l'altoatesino sarà grande protagonista anche alla rassegna a cinque cerchi dal 26 luglio all'11 agosto.

La squadra italiana di tennis a Parigi 2024

Con l'iscrizione ufficiale, è definita la squadra degli azzurri del tennis che prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024: Sara Errani nel doppio femminile e Simone Bolelli nel doppio maschile, con Jannik Sinner protagonista anche nel doppio con Lorenzo Musetti ed Elisabetta Cocciaretto in coppia con Lucia Bronzetti. Agli otto nomi annunciati nelle scorse ore si aggiungono quindi due elementi come Errani e Bolelli che consentono di ricostituire i doppi protagonisti nell'ultimo Roland Garros. Bolelli torna a vivere il sogno olimpico, come compagno di Andrea Vavassori che si era qualificato ieri grazie al 10° posto nel ranking. Errani, invece, torna ai Giochi grazie al ranking combinato con Jasmine Paolini. Ma a giocare in doppio sulla terra rossa francese sarà anche il numero 1 dell'Atp Sinner che vivrà quest'esperienza a cinque cerchi con Musetti e Cocciaretto con Bronzetti. L'Italia Team avrà quindi 4 azzurri nel tabellone del singolare maschile, 3 azzurre nel singolare femminile, 2 coppie nel doppio maschile e 2 coppie nel doppio femminile. Gli azzurri qualificati per i Giochi Olimpici di Parigi 2024 sono attualmente 344 (182 uomini, 162 donne) in 30 discipline.

“È il premio più importante dello sport e voglio vincerlo!”: Sinner senza limiti